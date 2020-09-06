شكرا لقرائتكم أحمد كشرى: أشركت 8 لاعبين جدد أمام سموحة والتحكيم ظلمنا لتانى مباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد كشرى مدرب نادي أسوان، أنه غير راضٍ عن التعادل أمام سموحة في المباراة التي أقيمت بينها في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من منافسات الدورى المصري.

وقال أحمد كشرى خلال مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "سعيد جدا بالعمل مع أسوان، لكن هناك من يسعى لتعطيلنا مش عارف ليه، بنعمل كل حاجة ومش بناخد حقنا وبيتحسب علينا حاجات مش صحيح ومش بناخد حقنا من الحكام".

وأضاف مدرب أسوان: "غير راضٍ عن التعادل مع سموحة وأشعر بالظلم في ركلة جزاء التي حسبها الحكم ضدنا في آخر دقيقة من الوقت الضائع، لأن المدافع طلع الكرة ولاعب سموحة هو اللى نزل برأسه للكرة، وكل المحللين أكدوا أن ضربة الجزاء غير صحيحة".

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وتابع أحمد كشرى: "لاعبو أسوان قدموا مباراة كبيرة وأضاعنا العديد من الأهداف، وأشركت 8 لاعبين جدد في مباراة سموحة بسبب النقص العددى وكمان الحكم طرد محمد عبد المجيد مش عارف ليه".

تعادل فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى، مع ضيفه سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق، فى لقاء الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، والذى أقيم على ملعب اتحاد الشرطة، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابى 2/2، قبل أن يسجل محمد عبد المجيد مهاجم أسوان هدف التقدم لزهرة الجنوب والثالث له فى اللقاء، وفى الدقيقة الأخيرة تعادل ناصر ماهر لسموحة من ركلة جزاء أيضاً.