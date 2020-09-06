شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر : لدينا ثلاث خطط لحضور الجماهير لكأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد اننا وضعنا ثلاث خطط للحضور الجماهيري في مونديال اليد الذي سيقام في شهر يناير القادم ، مضيفا في تصريحات تليفزيونية أن أجهزة الدولة تأمل في تواجد الجماهير بشكل طبيعي مع تواجد كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامة الجماهير وحتى تكون داعمة لمنتخبنا.
وتابع رئيس اتحاد كرة اليد أن الثلاث خطط عبارة عن حضور الجماهير بنسبة 100 % ، أو نسبة الحضور لا تتجاوز الـ50% في حالة استقرار الأوضاع بنسبة أفضل خلال الفترة القادمة، وأخيرا نسبة 30 % في حاله لا قدر الله سوء الأوضاع في فيروس كورونا خلال الفترة القادمة.
وأضاف هشام نصر أننا نواجه تحديات كبيرة من أجل الإستعداد والتنظيم لمونديال العالم في مصر مؤكدا أن اهتمام الدولة بهذا الحدث يُعد اهتمام كبير لان التحدي كبير امام العالم لظهور المونديال بشكل يليق باسم بلدنا.
وتابع انها ولأول مرة تقام البطولة من 32 فريق في بلد واحدة وهذا تحدي كبير لكننا على أتم الاستعداد والتنظيم بمساعدة اجهزة الدولة .
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