شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. مجموعة مصر فى قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021 بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و17 وزيرًا أعضاء اللجنة العليا لبطولة العالم لليد مصر 2021، مساء اليوم، مراسم سحب قرعة النسخة 27 للبطولة، تحت سفح الأهرامات، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13-31 يناير 2021 المقبل، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعدد من المحافظين والسفراء ممثلي الدول بجانب مسئولي الاتحاد الدولي والمصري والمنتخبات المشاركة، ومجموعة من لاعبي منتخب مصر الوطني لكرة اليد .

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلاً من 24 لأول مرة في التاريخ ، وتقام منافساتها على ٤ صالات الأولي الصالة الكبري باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها ل 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب 4500 متفرج .





وجاءت مصر في المجموعة السابعة كالتالى:

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جمهورية تشيك

منتخب من أمريكا الجنوبية لم يحدد بعد

السويد

مصر