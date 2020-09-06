شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يطالب لاعبى دجلة بنسيان "هزيمة" الأهلى والتركيز لحصد نقاط الذئاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، بمستوى لاعبيه خلال مواجهة الأهلى أمس الجمعة، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون هدف، وتم إلغاء هدف للغزلان بعد رجوع الحكم جهاد جريشة لتقنية الفار.
وتحدث بابا فاسليو، مع لاعبيه وطالبهم بضرورة نسيان الهزيمة من الأهلى، خاصة وإنهم قدموا مستوى مميز طوال شوطى المباراة، وأن النتيجة لا تعكس الأداء، مشددًا على ضرورة التركيز فى المواجهة المقبلة أمام المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين، من أجل حصد الثلاث نقاط.
وكان محمد عبد الواحد، المدرب العام بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادي دجلة، أكد إن ناديه تعرض لظلم تحكيمى واضح خلال لقاءه أمام الأهلى، وقال عبد الواحد في تصريحات تليفزيونية: "أتظلمنا ظلم واضح أمام الجميع وجهاد جريشة ظلمنا وهو هيشوف الإعادة وهيحس بالذنب أنه ظلمنا".
وتابع محمد عبد الواحد :"الأهلي لا يستحق الفوز في لقاء اليوم..الأهلي لا يستحق الفوز مطلقا ولا يحتاج لمجاملة جهاد جريشة فهو متصدر االدورى بفارق نقاط كبير ولكن نحن نحتاج تلك النقاط، جهاد جريشة لما يروح البيت ويشوف الإعادة هيحس أنه ظلمنا في لقاء اليوم وهيحس بالذنب".
وأضاف "مجلس ادارة دجلة سيحسم تقديم شكوى ونحن كجهاز فني مستاءين تماما من قرارات جهاد جريشة، وبالتأكيد سنقدم شكوى ضد جهاد جريشة اللى كان مستني أي حاجة علشان يحسبها للأهلي".
وواصل فريق الأهلي إنتصاراته المحلية ونجح في إغتيال "غزلان" فريق دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري، سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر بابا فاسيليو يطالب لاعبى دجلة بنسيان "هزيمة" الأهلى والتركيز لحصد نقاط الذئاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.