شكرا لقرائتكم خبر عن أول مران للإسماعيلى مع العجوز و حمص.. علاج للأخطاء وتدريبات علي التسديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد أحمد العجوز المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى ،القائم بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص مدرب الفريق أول تدريباتهما مساء اليوم ، ضمن برنامج الاعداد لمواجهة نادى مصر. ويستضيف الدراويش فريق مصر مساء الأثنين القادم باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الــ25 من عمر بطولة الدورى الممتاز.

وكان مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ، قد قرر إسناد المهمة إلى الثنائى المذكور مع تعيين مدير فنى أجنبى جديد ومدرب أحمال سعيا لتصحيح المسار خلال الفترة المقبلة. المران بدأ باجتماع عقده الجهاز الفنى حرص خلاله على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم باستعادة مسيرة الانتصارات من جديد مع وضع الخطوط العريضة المقرر الالتزام بها خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق المران لخوض اللاعبين الأساسيين مران استشفائى من أجل تخلصهم من علامات الارهاق فيما ادى باقى اللاعبين تدريبات خططية متنوعة. وخصص الجهاز الفنى فقرة خاصة على التسديدات باعتبارها احد الحلول الهجومية لتسجيل الأهداف وتم إيقاف المران عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء. واختتم المران بتقسيمة حماسية على منتصف الملعب للوقوف على مدى استيعاب الخطط الفنية المراد تطبيقها خلال المباريات.

جاء قرار مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، بقبول اعتذار الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة عن استكمال مهمتهما بالفريق الأول والتعاقد مع مدير فنى أجنبى ومدرب أحمال أجنبى ليسدل الستار على رحلتهما مع الدراويش، بعدما قادا السلحدار وأبو جريشة الإسماعيلى فى ثلاث مباريات منذ رحيل الفرنسى جوميز، وحقق الفريق فى المباراة الأولى الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف وخسر فى الثانية من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيراً خسر أمام مصر المقاصة برباعية مقابل هدف فى الجولة 24 للمسابقة .

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ويستعد الدراويش لمواجهة نادى مصر المقرر لها السادسة مساء الاثنين المقبل باستاد الإسماعيلية فى الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة المحلية.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 23 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 10، وسجل الفريق 24 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

وأعلن مجلس الإسماعيلى تعيين أحمد العجوز مدربا عاما وقائما بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص مدرب على أن يقوما بقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة لحين وصول المدرب الأجنبى ومدرب الاحمال وناشد المجلس جماهير النادى العظيمة الذى دأبت على مؤازرة ناديها بالوقوف بجانب الفريق خلال الفترة المقبلة لعوده الروح مره اخرى وتحسن النتائج ، كما قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان وقف جميع مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى.

أسدل الستار على مشوار الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى مع الدراويش بسبب سوء تراجع نتائج الدراويش فى عهده ، حيث قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسى "ديديه جوميز" المدير الفنى لفريق الكرة الأول والإكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق، جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادى دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة، وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الاراء توجيه الشكر للفرنسى مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة.