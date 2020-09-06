عماد فتحى يعود للتدريبات الجماعية للمصرى استعدادا لمواجهة إنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عاد عماد فتحى صانع ألعاب المصرى البورسعيدى للتدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه تماما من الإصابة بالرباط الصليبى التي أبعدته عن صفوف الفريق منذ نهاية الموسم الماضى .

وشهد مران المصري مساء اليوم على الملعب الفرعي لإستاد برج العرب، مشاركة اللاعب في المران وحرص علي ماهر المدير الفني للفريق على الإجتماع باللاعب للشد من أزره وحثه على بذل قصارى الجهد مع زملائه خلال الفترة المقبلة .



عماد فتحى 2



عماد فتحى

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كان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية حرص على زيارة معسكر الفريق المغلق بمقر إقامته بأحد فنادق برج العرب وذلك قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة امام إنبى في الجولة الـ25 للدورى .

حضر الاجتماع على ماهرالمدير الفني للفريق ومحمد الخولى نائب رئيس النادى ، وعدنان حلبية عضو مجلس الإدارة .

وخلال الاجتماع الذي عقد بإحدى قاعات الفندق قام سمير حلبية بالشد من أزر اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة الغد ، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة الجهاز الفني على قيادة اللاعبين لتحقيق الفوز في مباراة الغد والعودة إلى مسيرة الانتصارات ، معربا عن ثقته الكاملة في إمكانات لاعبي المصري وخبراتهم الكبيرة والتي سيكون لها دورا كبيرا في الخروج من الكبوة الحالية ، مضيفا أن مجلس إدارة النادي ومعه جماهير المصري العظيمة مستمرين في مؤازرة الفريق وبكل قوة حتى يعود الفريق لمكانه الطبيعي وسط الكبار بجدول المسابقة.