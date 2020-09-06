شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة المصرى يؤازر اللاعبين قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية على زيارة معسكر الفريق المغلق بمقر إقامته بأحد فنادق برج العرب وذلك قبل 24 ساعة من المواجهة المرتقبة امام إنبى في الجولة الـ25 للدورى .

حضر الاجتماع على ماهرالمدير الفني للفريق ومحمد الخولى نائب رئيس النادى ، وعدنان حلبية عضو مجلس الإدارة .

وخلال الاجتماع الذي عقد بإحدى قاعات الفندق قام سمير حلبية بالشد من أزر اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة الغد ، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة الجهاز الفني على قيادة اللاعبين لتحقيق الفوز في مباراة الغد والعودة إلى مسيرة الانتصارات ، معربا عن ثقته الكاملة في إمكانات لاعبي المصري وخبراتهم الكبيرة والتي سيكون لها دورا كبيرا في الخروج من الكبوة الحالية ، مضيفا أن مجلس إدارة النادي ومعه جماهير المصري العظيمة مستمرين في مؤازرة الفريق وبكل قوة حتى يعود الفريق لمكانه الطبيعي وسط الكبار بجدول المسابقة.

Advertisements

من ناحية اخرى عاد أحمد شوشة، مدافع المصرى البورسعيدى، إلى معسكر الفريق البورسعيدى المغلق المقام فى مدينة برج العرب، بعدما قضى ليلة أمس بوحدة العناية المركزة بأحد مستشفيات الإسكندرية بعد إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية عقب نهاية مباراة أمس أمام المقاولون العرب، التى جمعت الفريقين فى بطولة الدورى الممتاز.

وأخطر شوشة جهاز المصرى بجاهزيته للمشاركة فى لقاء المقاولون وأصر على اللعب رغم محاولات عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للفريق وعلي ماهر المدير الفني معه فى الحديث معه بضرورة حصوله على راحة كافية للمشاركة حرصًا منهما على سلامة اللاعب الذي عاد قبل نحو يومين للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد أن تحولت نتيجة مسحته من الايجابية للسلبية وذلك فى تحليل كورونا، ولكن اللاعب صمم على المشاركة في المباراة تقديرًا منه للموقف الصعب للفريق بجدول المسابقة، ورغم شعور اللاعب بحالة شديدة من الأعياء خلال الشوط الأول إلا أنه فضل الانتظار حتى نهاية الشوط الأول حتى تم تغييره، ولكن حالة اللاعب تدهورت تمامًا عقب نهاية المباراة حيث تم نقله إلى المستشفى حيث تم حجزه بالعناية المركزة واجراء كافة الفحوصات الطبية حتى تحسنت حالته قبل ساعات ليخرج من المستشفى ويعود لمعسكر الفريق.