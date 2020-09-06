شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد الكرة الأسبق يعلق على اختفاء كأس الأمم 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق حمادة المصرى، عضو اتحاد الكرة الأسبق، على اختفاء بعض كؤوس مصر الرياضية من اتحاد الكرة المصرى، ومن ضمنها كأس الأمم 2010، قائلاً: "حاجة تضحك خاصة فى دولة بحجم مصر"، لافتاً إلى أن الاتحاد المصرى من أكبر الاتحادات فى القارة السمراء، ولكن طالته يد التخريب والنهب خلال الحريق الذى شب به فى عام 2013.

وأضاف "المصرى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه عقب حريق اتحاد الكرة تمكن من الحصول على عدد 2 من الكؤوس وقام بتسليمها إلى المسئولين وقتها، مشيراً إلى أن إثارة قضية اختفاء بعض الكؤوس ورغم أنه يسئ إلى مصر إلا أنه أمر غير طبيعى.

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وكان قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن حادث اقتحام اتحاد الكرة وقع في 2013 وتم سرقة الكثير من المقتنيات من اتحاد الكرة.

وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية: "لم يحدث استلام بعد استقالة المجلس القديم وتم استلام اللجنة الخماسية ولم تتسلم المخازن ولم تجر أي جرد وعندما فكرنا في إنشاء متحف وجدنا المفقودات".

وأكد أنه ليس كأس 2010 فقط غير الموجود ولكن هناك 23 كأسا أخرى ضمن المفقودات ونحن نبحث خلف الإهمال، ويجرى الجرد حاليا للعثور على المقتنيات الخاصة باتحاد الكرة، الأمور كلها ظهرت فجأة أمس وكان لابد أن لا تخرج للإعلام ولكن عندما أثير الموضوع طلعنا بيان وقلنا إننا ما زلنا نحقق في الموضوع. وأكمل: "إن التحقيق الآن داخلى ونبحث حاليا بشكل أكبر ويتم مراجعة محاضر الاستلام والتسلم والجرد".