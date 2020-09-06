شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عبد المنصف تخصص تصدى ركلات جزاء أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، أداءًا مميزًا أمام الأهلى فى المباراة التى جمعتهما أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولى، ضن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، رغم خسارة فريقه بهدفين دون رد.

ونجح عبد المنصف فى مواصلة أحد أهم مميزاته وهى التصدى لركلات الجزاء، وخاصة أمام المارد الأحمر، حيث نجح فى التصدى لركلة جزاء سددها محمد مجدى قفشة فى الدقيقة 40 من عمر المباراة، ليصل "أوسة" للتصدى رقم 6 فى تاريخه حتى الأن أمام الشياطين الحمر.

سبق لعبد المنصف وتصدى لـ 6 ركلات جزاء أمام الأهلى مع 3 فرق مختلفة، "الزمالك وإنبى و وادى دجلة" حيث كانت أول ركلة جزاء يتصدى لها حينما كان لاعبًا فى صفوف الزمالك من محمد أبو تريكة فى نهائى كأس مصر، ثم من فلافيو فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، ثم من شادى محمد فى مسابقة الدورى.

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وعندم كان لاعبًا فى إنبى تصدى لركلة جزاء من عبد الله السعيد فى كأس السوبر، ومع وادى دجلة تصدى لركلة جزاء فى الدور الأول من مسابقة الدورى هذا الموسم سددها على معلول، ثم تصدى لركلة مجدى قفشة أمس الجمعة.

عبد المنصف يتصدى لركلة جزاء قفشة

وكان اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، طلب من إدارة الكرة سرعة فتح ملف تجديد تعاقد محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق، الذى ستنتهى مدة تعاقده مع الغزلان بنهاية الموسم الحالى، حيث شدد المدير الفنى على استمرار "أوسة" وسط صفوف الفريق نظرًا لتمتعه بالخبرة والمهارة فى حراسة المرمى ويعد من أبرز العناصر الأساسية بالفريق.

ومن المنتظر أن يبدأ مسئولى دجلة فتح ملف التفاوض مع عبد المنصف حول تجديد تعاقده لمدة موسم أخر، خاصة وأن الحارس سبق وتلقى العديد من العروض خلال فترة توقف مسابقة الدورى بسبب فيرس كورونا، ورفض البت فيها.