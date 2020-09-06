شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم يكشف تفاصيل اختفاء الكؤوس من اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ثروت سويلم، الرئيس التنفيذى لاتحاد الكرة سابقاً، إن اختفاء كأس الأمم 2010، من اتحاد الكرة المصرى، وقع خلال شهر مارس عندما نشب الحريق الشهير فى مبنى الاتحاد وقتها، وتابع: "هذه الأمور حاجة سيئة وتسيئ لجميع من اشتغل فى اتحاد الكرة".

وأضاف "سويلم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن لديه عزوفا تاما عن الحديث فيما يخص شأن اتحاد الكرة، منذ أن تركه، وتابع: "لكن الناس بتقولى أيه حكاية سرقة الكأس ولا أجد رداً.. وللأسف الموضوع هيأخد يومين تلاتة وهيمر، ولن يتم محاسبة المسئولين عن ذلك".

وناشد "سويلم"، وزير الشباب والرياضة، بعدم ترك الأمر يمر دون محاسبة، ولابد أن يتدخل من أجل معرفة السبب وراء إثارة هذا الموضوع فى ذلك التوقيت تحديداً، وتابع: "مش هقول أنهم بيخبطو فى المجالس القديمة.. لكن فيه خطأ.. الموضوع ميعديش كدا ويجب محاسبة المسئول عن ذلك".

وكشف "سويلم"، عن أن الكأس الوحيدة التى أختفت عقب حادث الحريق هو كأس الأمم 2010، مشدداً على أنه تم إعادة كافة الكؤوس التى اختفت وقتها، وتابع: "كأس الأمم اتسرق فى مارس 2013 وهذا مثبت رسمياً".