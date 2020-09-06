شكرا لقرائتكم خبر عن الونش وعلى جبر يدخلان حسابات المنتخب..وتضاؤل فرص ياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الثنائى محمود الونش مدافع الزمالك ونظيره فى بيراميدز على جبر، دائرة اهتمامات المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى لتدعيم دفاعات الفراعنة فى المرحلة المقبلة، خاصة بعد ظهورهما بمستوى مميز فى مباريات الدورى بعد استئنافه عقب فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كما يتواجد فى الصورة أيضا محمود رزق مدافع الاتحاد السكندرى وإن كان عنصر الخبرة الدولية يرجح كافة الونش وعلى جبر فى الظهور فى معسكر المنتخب المقبل لمواجهتىّ توجو بتصفيات أمم افريقيا.

بينما تضاءلت فرص ياسر إبراهيم مدافع الأهلى فى الإنضمام لقائمة المنتخب فى المعسكر المقبل، فى ظل تراجع مستواه وعدم الحفاظ على مستواه عقب استئناف الدورى العام بعد التوقف.

من ناحية أخرى، طلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول من اتحاد الكرة إقامة مباراة توجو فى تصفيات أمم افريقيا باستاد القاهرة، بعدما أعلن الكاف إقامة مباراتىّ الفراعنة أمام توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.

فى السياق ذاته، تأكد إلغاء معسكر المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، فى شهر أكتوبر المقبل رغم اعتماد الكاف الأجندة الدولية للمنتخبات مؤخرا والتى تتضمن توقفا دوليا للفراعنة فى أكتوبر المقبل، ويأتى إلغاء المعسكر فى ظل رغبة البدرى فى خوض مباراة ودية خلال التوقف المقبل لتجربة اللاعبين حيث لم يتجمع لاعبو المنتخب منذ فترة طويلة .

وباءت محاولات المنتخب فى التوصل لاتفاق مع أحد المنتخبات الافريقية لخوض مباراة ودية فى القاهرة بالفشل، فى ظل ظروف الطيران الحالية وعدم عودة حركة الطيران للعمل بقوتها الكاملة، فضلا عن الاجراءات المتبعة للحد من فيروس كورونا وهو ما يصعب من إستقدام منتخب افريقى لمواجهته، بجانب صعوبة انضمام المحترفين فى شهر أكتوبر المقبل لنفس الأسباب.