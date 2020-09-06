شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يُزاحم الأهلي علي أيوب الكعبي.. واللاعب مطلوب في الاتفاق السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي بيراميدز قرروا مزاحمة الأهلي على التعاقد مع المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي، وذلك بعد فسخ عقده مؤخرا مع نادي هيبي فورتين الصيني.

وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية أن أيوب الكعبي أصبح هدف للعديد من الأندية العربية بعد فسخ عقده مع النادي الصيني.

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وأوضح أن المهاجم الدولي يمتلك العديد من العروض أبرزها من نادي الاتفاق السعودي بخلاف ناديي الأهلي وبيراميدز.