شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يُزاحم الأهلي علي أيوب الكعبي.. واللاعب مطلوب في الاتفاق السعودى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي بيراميدز قرروا مزاحمة الأهلي على التعاقد مع المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي، وذلك بعد فسخ عقده مؤخرا مع نادي هيبي فورتين الصيني.
وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية أن أيوب الكعبي أصبح هدف للعديد من الأندية العربية بعد فسخ عقده مع النادي الصيني.
وأوضح أن المهاجم الدولي يمتلك العديد من العروض أبرزها من نادي الاتفاق السعودي بخلاف ناديي الأهلي وبيراميدز.
من ناحية أخرى رفض أيوب الكعبي الانضمام للاهلي والزمالك وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما دخل مسئولو الأهلي والزمالك في مفاوضات مع وكيل أعمال المغربي أيوب الكعبي ، الذى فسخ عقده منذ أيام، حيث أجرى مسئولو الزمالك اتصالات مع وكيل اللاعب خلال الأيام الماضية من أجل استطلاع رأيه في الانضمام للقلعة البيضاء الموسم المقبل، كما دخل مسئولو الأهلي في مفاوضات جادة مع أيوب الكعبي وينتظر رد اللاعب على المفاوضات والعرض المقدم لوكيله.
وكان المهاجم المغربى قد أبدى موافقة مبدئية على الانتقال لصفوف فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، الا انه تراجع بعد تلقيه عدة عروض من أندية تركية.
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يُزاحم الأهلي علي أيوب الكعبي.. واللاعب مطلوب في الاتفاق السعودى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.