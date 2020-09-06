شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح جابر وعنتر فرصة الظهور أمام طلائع الجيش غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، منح الثنائي إسلام جابر ومحمد عنتر لاعبى الفريق فرصة الظهور في مباراة الغد أمام طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى والتي ستقام في الثامنة والنصف من مساء غد، وسيمنح كارتيرون بعض لاعبي الفريق راحة من مباراة الغد لتجهيزهم لمباراة الرجاء المغربي في المقرر لها 25 سبتمبر الجارى ضمن مباريات ذهاب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا.

فيما يشارك محمود جنش حارس مرمى الزمالك أساسيا في مباراة الغد امام طلائع الجيش، على أن ينضم محمد عواد لقائمة المباراة ويبقى على دكة البدلاء بعد غيابه عن قائمة مباريات الزمالك خلال الفترة الماضية بسبب سوء مستواه.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على استبعاد محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق من مواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا ضمن ، كما يدرس كارتيرون استبعاد كل من فرجاني ساسي ومحمود علاء واشرف بن شرقي لاراحتهم استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها 25 سبتمبر الجارى في دوري أبطال أفريقيا.

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من ناحية أخرى أسند مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مهمة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المغرب لإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق، استعدادا لمباراة الرجاء المغربى المقرر لها 25 سبتمبر الجارى ضمن مباريات دور الذهاب في دورى أبطال أفريقيا.

في سياق مختلف عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم، السبت، استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقررة فى الثامنة والنصف من مساء غداً، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يدخلها الزمالك منتعشًا بانتصاراته الأخيرة والتي كان آخرها الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

وحرص المدير الفني على تحذير اللاعبين من الاستهتار بالمباراة، وطالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز، وشدد على ضرورة استغلال الفرص وتحقيق الفوز وفي نفس الوقت أكد كارتيرون للاعبين أنه يثق في قدراتهم على مواصلة الانتصارات في البطولة المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها تعد بمثابة استعداد جيد لبطولة دوري أبطال أفريقيا.