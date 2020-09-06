شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المجموعات الـ8 بكأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت قرعة كأس العالم لكرة اليد التى أقيمت تحت سفح الأهرامات بحضور رئيس الوزراء و17 وزيرا من الحكومة المصرية والتى من المقرر إقامتها بالقاهرة خلال يناير من العام المقبل . وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة السابعة بصحبة السويد والتشيك وإحدى منتخبات أمريكا الجنوبية التى ستحدد عن طريق الملحق ، بينما جاءت باقى المجموعات على النحو التالى : - المجموعة الأولى الرأس الأخضر أوروجواي ألمانيا المجر المجموعة الثانية بولندا البرازيل أسبانيا تونس المجموعة الثالثة أنجولا اليابان كرواتيا قطر المجموعة الرابعة الكونغو الديمقراطية البحرين الدنمارك Advertisements الأرجنتين المجموعة الخامسة منتخب من أمريكا الشمالية يحدد لاحقا فرنسا النرويج النمسا المجموعة السادسة المغرب أيسلندا البرتغال الجزائر المجموعة السابعة التشيك منتخب من أمريكا الجنوبية يحدد لاحقا السويد مصر المجموعة الثامنة روسيا كوريا سلوفينيا بيلاروسيا

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