الامارات | 69 حكما بكرة القدم يشاركون في دورة تقنية " الفار"

شكرا لقرائتكم خبر عن 69 حكما بكرة القدم يشاركون في دورة تقنية " الفار" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق مساء يوم غد الأحد دورة تقنية حكم الفيديو المساعد " الفار" التي يُنظمها اتحاد كرة القدم خلال الفترة من السادس حتى الثامن من الشهر الجاري في فندق الغرير في دبي بمشاركة 69 حكماً

وذكر اتحاد الكرة على موقعه الرسمي أنه يشرف على محاور الدورة مسوؤل تقنية الحكم الفيديو في الاتحاد الدولي لكرة القدم الهولندي مايك فان .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news