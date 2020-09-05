الامارات | الشارقة يعير ريكاردو غوميز إلى أحد الأندية التركية

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يعير ريكاردو غوميز إلى أحد الأندية التركية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة أنه بعد جهود مكثفة وحثيثة من شركة الشارقة لكرة القدم بالنادي نحو تسويق إنتقال أو إعارة اللاعب " ريكاردو جوميز ، فقد استقرت إدارة الشركة وبالتفاهم مع اللاعب ووكيل أعماله على إعارته إلى أحد أندية الدوري التركي بعد أن تلقت 5 عروض من أندية في الدوريات السعودية الفنلندية والكرواتية والتايلاندية.

وأضاف النادي على حسابه الرسمي عبر" توتير " تبذل شركة الشارقة لكرة القدم جهوداً حثيثة لتوفير البديل المناسب للبرازيلي المصاب " جوناثاس دي خيسوس " بحيث يتم إلحاقه بقائمة الفريق لمنافسات دوري أبطاب آسيا وفي حالة عدم تمكن الشركة من إنهاء الملف في المدة المجددة فسيتم تسجيل اللاعب البرازيلي المسجل في النادي ضمن فئة "المقيم لوان بيريرا في القائمة الآسيوية.

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