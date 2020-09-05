شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يكتب سيناريو رحيل سواريز وفيدال من «كامب نو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية عن نية فريق برشلونة بالإطاحة بالمهاجم لويس سواريز، وفيدال، خلال فترة الانتقالات الصيفية، خلال حملة تدعيم الفريق بلاعبين سوبر عقب الفضية الأوروبية على يد بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وأضاف التقرير الإسباني، أن لويس سواريز اقترب بشدة من الانضمام لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية خاصة بعد اتفاقه على كافة التفاصيل الخاصة برحيله من الفريق الإسباني.

وأكد التقرير الإسباني، أن سواريز سيتنازل عن جزء من مستحقاته المالية مع الفريق الإسباني، ونفس الأمر ينطبق على فيدال الذي لم يحدد وجهته المقبلة حتى الآن.