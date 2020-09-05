شكرا لقرائتكم خبر عن تير شتيجن يجدد عقده مع برشلونة 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف موقع صحيفة «ماركا» الإسبانية عن توصل تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة مع إداة ناديه على التجديد للفريق الإسباني خلال الفترة المقبلة عقب تماثله للشفاء بعد العملية الجراجية الذي خضع لها مؤخرا عقب انتهاء الموسم الكروي بالنسبة لفريق البرسا وخروجه من ربع دوري أبطال أوروبا بفضيحة كروية أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.
وتوصلت إدارة البرسا مع الحارس الألماني على تجديد عقده لمدة 3 سنوات مقبلة حيث ينتهى تعاقده بحلول عام 2024.
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