شكرا لقرائتكم خبر عن يواخيم لوف يدفع بحارس الأرسنال خلال لقاء سويسرا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف يواخيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن هوية الحارس الذي سيحرس عرين «الماكينات» أمام منتخب سويسرا، المفترض إقامتها غدا في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.
وقال المدرب الألماني خلال مؤتمر صحفي، اليوم، عن اعتزامه الدفع ببرند لينو حارس آرسنال أمام سويسرا. وكان لوف اعتمد على كيفن تراب، حارس آينتراخت فرانكفورت، في المواجهة الافتتاحية ضد إسبانيا والتى انتهت بالتعادل الإيجابي لهدف لكل منهما، خاصة في ظل استبعاد مانويل نوير، للراحة نظرا لمشاركته مع بايرن مونيخ خلال موسم كروي شاق، بالإضافة لغياب ندريه تير شتيجن للإصابة.
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