شكرا لقرائتكم خبر عن خيتافي ورايو فايكانو يجهزان ريال مدريد لمعركة «الليجا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد فريق ريال مدريد الإسباني حامل لقب الدوري الإسباني «الليجا» للموسم الجديد الذي يبدأه الفريق الملكي بمواجهة ريال سوسيداد يوم 20 من الشهر الجاري، بمباراتين وديتين، الأولى أمام رايو فاليكانو، والثانية، أمام خيتافي.
ووفقا لموقع صحيفة «ماركا»، الإسبانية، يخوض ريال مدريد أول مباراة ودية يوم الأربعاء المقبل ضد رايو فايكانو، حيث سيمنح المدير الفني زين الدين زيدان الفرصة للعديد من اللاعبين الشباب نظرا لغياب الدوليين الذين سيعودون يوم الإثنين، أمام الثانية ستكون ضد خيتافي، وسيلعبها الفريق بكامل نجومه.
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