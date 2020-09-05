شكرا لقرائتكم خبر عن فابيو سليفا الأغلى في تاريخ وولفرهامبتون الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريق وولفرهامبتون الإنجليزي عن ضم البرتغالي الشباب فابيو سليفا لصفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ليصبح هذا اللاعب الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي. وكشف موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطاني، عن قيمة صفة اللاعب البرتغالي القادم من فريق بورتو البرتغالي، والذي بلغت نحو ما يقرب من 35 مليون جنيه إسترليني. وأحرز سيلفا هدفا واحدا في 12 مباراة بالدوري البرتغالي مع بورتو، وأمضى بعض الموسم الماضي مع الفريق الثاني بالنادي، في الدرجة الثانية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,582

تعافي 76,305

وفيات 5,495

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