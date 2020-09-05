شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم السلحدار: الإسماعيلي يعاني بسبب كثرة تغيير المدربين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أدهم السلحدار، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، أن دائمًا أولاد النادي هم من يحملوا الفريق على عاتقهم، ولكن الفريق به مشاكل عديدة للغاية، وأعمل من أجل الإسماعيلي فقط.

وأضاف السلحدار خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن»: «بدأت مع الإسماعيلي في بداية الموسم خلال تواجد الكابتن محمود جابر، وحدث بعد ذلك كثرة المدربين، وحدث تفاوت في المعدلات البدنية».

وأكمل: «لابد أن يكون هناك تركيز من اللاعبين، ويمتلك الفريق لاعبين كبار، ولكن يحدث إخفاقات في بعض الأحيان، وهناك مشكلة هامة وهو لعب مباراة كل ثلاث أيام وهو أمر صعب للغاية».

واختتم: «أنصح لاعبي الفريق بالعمل دائما من أجل جماهير الإسماعيلي، ولابد أن يكون هناك وقفة من اللاعبين الكبار تجاه ما يحدث حاليا، ولابد أن يكون مكانه الإسماعيلي في مقدمة الجدول».