شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2001 يبدأ وديات الموسم الجديد أمام غزل السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2001 ، بقيادة مديره الفني سامح إسماعيل تجاربه الودية الإثنين المقبل استعدادا للموسم الجديد وذلك أمام فريق غزل السويس . ومن المقرر أن يقام اللقاء في الرابعة عصرا ، علي مجمع ملاعب الناشئين بالنادي، ويشارك زمالك 2001 في بطولة الجمهورية بالموسم الجديد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,582

تعافي 76,305

وفيات 5,495

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