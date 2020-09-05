شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات «اليد» بالزمالك يتأهل إلى نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك، بقيادة قاسم إبراهيم، المدير الفني للفريق، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الحالي.
ويأتي صعود الفريق للمباراة النهائية بعد الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 31 / 27 بالدور نصف النهائي حيث انتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض بنتيجة 17 /14، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.
وبهذه النتيجة يلتقي الفريق غدا الأحد مع نظيره سبورتنج والذي صعد على حساب نادي الشمس بنتيجة 27 / 23، على لقب كأس مصر.
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