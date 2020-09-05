شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف رئيسًا لبعثة الزمالك في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أسند مجلس إدارة نادي للزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، مهمة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المغرب إلى إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق. ومن المنتظر أن يسافر الفريق للدار البيضاء لمواجهة نظيره الرجاء بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر له ٢٥ سبتمبر الجاري بملعب مركب محمد الخامس. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,582

تعافي 76,305

وفيات 5,495

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