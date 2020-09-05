شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل أسوان مع سموحة «3-3» في مباراة مثيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، نتيجة لقاء أسوان ضد سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم محمد عبدالمجيد في الدقيقة 10 لصالح أسوان، وسجل نيسيبامبي هدف سموحة الأول في الدقيقة 15، ثم أضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 36، ثم تعادل محمد عبدالمجيد بإحراز الهدف الثاني لأسوان بالدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-2.

وفي الشوط الثاني أحرز محمد عبدالمجيد الهدف الثالث له ولفريقه أسوان في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، بينما أحرز ناصر ماهر هدف التعادل في الدقيقة 96 من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة تعرض محمد عبدالمجيد، لاعب أسوان وصاحب الهاتريك، للطرد المباشر بعد تدخل عنيف مع ديريك نيسيبامبي، بعد عودة حكم اللقاء لتقنية حكم الفيديو المساعد لحسم القرار النهائي.

كما طُرد سولمون منساه، لاعب أسوان، بعد حصوله على الإنذار الثاني عقب تسببه في ضربة جزاء لصالح سموحة في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة رفع أسوان رصيده إلى النقطة 25 في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما وصل سموحة إلى 32 نقطة في المركز السادس.

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