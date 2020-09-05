شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا تحقق انتصارًا على أيسلندا بعد إثارة في الدقائق الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل رحيم سترلينج هدفا في الدقيقة 90 من ركلة جزاء ليمنح إنجلترا الفوز 1-صفر على أيسلندا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، في ريكيافيك، اليوم السبت، بعد أن أهدر أصحاب الأرض فرصة لإدراك التعادل من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأحرز سترلينج الهدف الحاسم من علامة الجزاء، بعد مباراة مملة ومخيبة للآمال، عندما قضى الحكم بأن سفيرير إنجي إنجاسون لمس الكرة بيده بعد تسديدة من مهاجم إنجلترا.

وطُرد إنجاسون بسبب لمسة اليد ليلعب الفريقان بعشرة لاعبين بعد طرد كايل ووكر ظهير المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 70.

لكن أيسلندا، التي هزمت إنجلترا في بطولة أوروبا 2016، حصلت على فرصة للتعادل في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الثانية في دوري القسم الأول عندما ارتكب جو جوميز مخالفة ضد ألبرت جودموندسون داخل المنطقة.

لكن بيركير بيارناسون سدد فوق العارضة من علامة الجزاء ليحصد فريق المدرب جاريث ساوثجيت النقاط الثلاث.

Advertisements