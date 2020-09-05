- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساوثغيت: أفلتنا من العقاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
تحدث المدير الفني للمنتخب الانكليزي غاريث ساوثغيت عن الفوز الصعب الذي حققه الاسود الثلاثة على منتخب ايسلندا في دوري الامم الاوروبية.
كلام ساوثغيت جاء في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس:"بدأنا بشكل جيد ، وكنا أقوياء لمدة 20 دقيقة. أعتقد أن هدف التسلل غير المحتسب كان سيكون لذلك تأثير كبير".
وتابع: "ثم في الفترة التالية كنا جيدين حتى الثلث الأخير ، لكن الافتقار إلى تكتيكات المباراة ظهر في لعبنا الإبداعي".
وواصل: "كان الطرد لحظة مهمة ومن الصعب للغاية الفوز في أي مباراة عندما تكون تلعب بأقل من عشرة لاعبين، هذا درس يجب أن نتعلمه وكانت تلك بطاقة حمراء غير ضرورية".
واكمل: "حصلنا على ركلة الجزاء وكان دافع رحيم ورغبته رائعين ومن ثم هناك درس آخر يجب أن نتعلمه. تلقينا ركلة جزاء وأفلتنا بها نغادر بفوز مهم حقًا. أفلتنا من العقاب".
كانت هذه تفاصيل خبر ساوثغيت: أفلتنا من العقاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.