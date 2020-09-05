ساوثغيت: أفلتنا من العقاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

تحدث المدير الفني للمنتخب الانكليزي ​غاريث ساوثغيت​ عن الفوز الصعب الذي حققه الاسود الثلاثة على ​منتخب ايسلندا​ في ​دوري الامم الاوروبية​.

كلام ساوثغيت جاء في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس:"بدأنا بشكل جيد ، وكنا أقوياء لمدة 20 دقيقة. أعتقد أن هدف التسلل غير المحتسب كان سيكون لذلك تأثير كبير".

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وتابع: "ثم في الفترة التالية كنا جيدين حتى الثلث الأخير ، لكن الافتقار إلى تكتيكات المباراة ظهر في لعبنا الإبداعي".

وواصل: "كان الطرد لحظة مهمة ومن الصعب للغاية الفوز في أي مباراة عندما تكون تلعب بأقل من عشرة لاعبين، هذا درس يجب أن نتعلمه وكانت تلك بطاقة حمراء غير ضرورية".

واكمل: "حصلنا على ركلة الجزاء وكان دافع رحيم ورغبته رائعين ومن ثم هناك درس آخر يجب أن نتعلمه. تلقينا ركلة جزاء وأفلتنا بها نغادر بفوز مهم حقًا. أفلتنا من العقاب".