شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرعة مونديال اليد: المستضيفة مصر في مجموعة صعبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020 اسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة بين 13 إلى 31 كانون الثاني المقبل عن مجموعات قوية في النسخة وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية: المجموعة الأولى: ألمانيا - المجر - أوروغواي - الرأس الأخضر المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - البرازيل - بولندا المجموعة الثالثة: كرواتيا - قطر - اليابان - أنغولا Advertisements المجموعة الرابعة: الدنمارك - الأرجنتين - البحرين - الكونغو الديمقراطية المجموعة الخامسة: النروج - النمسا - فرنسا - ممثل أميركا الشمالية المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر - آيسلندا - المغرب المجموعة السابعة: السويد - مصر - التشيك - ممثل أميركا الجنوبية المجموعة الثامنة: سلوفينيا - بيلا روسيا - كوريا الجنوبية - روسيا.

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