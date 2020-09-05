شكرا لقرائتكم أحمد جمال: غياب العدالة التحكمية في كل المباريات يمنح الأهلى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد جمال الدين، أن غياب العدالة التحكمية في كل المباريات يمنح الاهلى لقب الدوري تباعا من خلال إجمالى المباريات فى المسابقة المحلية.
وأضاف جمال الدين، فى برنامج زملكاوى على قناة الزمالك ، أن قيمة كل مباراة في الدوري المصري تعتبر نهائي وحاسمة لأنه في النهاية يتم تجميع النقاط من خلال احتساب إجمالى المباريات .
وواصل جمال تصريحاته قائلا الاهلى يفوز بالدوري من خلال تجميع نقاط غير مستحقة في أغلب المباريات، حث أنه قد يكون استحق التعادل أمام الجونة بسبب كرة إسلام محارب ونفس الحال بالنسبة لهدف وضربة جزاء وداى دجلة بالأمس والتى انتهت بفوز الأهلى بهدفين غير ان الحكم جهاد جريشة ومخرج اللقاء أهدروا حق الفريق الدجلاوي .
وشدد على أنه لا بد من تطبيق العدالة التحكمية في كل المباريات باعتبار أن أي مباراة لا تقل أهمية عن المباراة الحاسمة للبطولة
وقال اذا أردنا اصلاح منظومة الرياضة فى مصر لا بد من تطبيق العدل والغاء المجاملات حتى لو كان نادى الزمالك ، مضيفا البطل "ميتجملش" لانه لا يحتاج الى مجاملة مضيفا الاندية الصغيرة فى مصر متأكدة أنها ستخسر مواجهة الاهلى بسبب الحكام قبل اللقاء.
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