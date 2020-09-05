شكرا لقرائتكم تعرف علي اول خطوة من احمد العجوز لانقاذ الاسماعيلي من دوامة التراجع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد العجوز المدرب العام للإسماعيلى ، القائم بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص مدرب الفريق على عقد اجتماع مع اللاعبين على هامش المران مساء اليوم.



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ويلتقى الإسماعيلى منافسه نادى مصر مساء الأثنين باستاد الإسماعيلية فى الجولة الـــ25 لمسابقة الدورى المحلى. وانتظم لاعبو الفريق فى معسكر مغلق مع ضم كافة لاعبى الفريق للمعسكر من أجل الحفاظ على تركيزهم و ابعادهم عن أي تشتيت قبل تلك المرحلة الصعبة. وأكد جهاز الدراويش أن المشاركة ستتوقف على العرق والإجتهاد في المران ، مشيرا إلى أن الباب مفتوح للجميع والتشكيلة الأساسية ليست حكراً على أي لاعب مهما كان أسمه أو نجوميته. وشدد أعضاء الجهاز على عدم السماح بالخروج عن النص وعلى الجميع احترام قرارات الإدارة والجهاز الفني للحفاظ على الاستقرار ومنعاً للأزمات داخل الفريق مع التأكيد على أنه لا يوجد مكان لاى لاعب مقصر. وأتم جهاز الإسماعيلى حديثه للاعبين بطي صفحة الماضي والنظر فقط لهدف واحد فقط وهو تصحيح المسار ببطولة الدوري وإسعاد الجماهير. جاء قرار مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، بقبول اعتذار الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة عن استكمال مهمتهما بالفريق الأول والتعاقد مع مدير فنى أجنبى ومدرب أحمال أجنبى ليسدل الستار على رحلتهما مع الدراويش، بعدما قادا السلحدار وأبو جريشة الإسماعيلى فى ثلاث مباريات منذ رحيل الفرنسى جوميز، وحقق الفريق فى المباراة الأولى الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف وخسر فى الثانية من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيراً خسر أمام مصر المقاصة برباعية مقابل هدف فى الجولة 24 للمسابقة .

ويستعد الدراويش لمواجهة نادى مصر المقرر لها السادسة مساء الاثنين المقبل باستاد الإسماعيلية فى الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة المحلية.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 23 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 10، وسجل الفريق 24 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

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وأعلن مجلس الإسماعيلى تعيين أحمد العجوز مدربا عاما وقائما بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص مدرب على أن يقوما بقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة لحين وصول المدرب الأجنبى ومدرب الاحمال وناشد المجلس جماهير النادى العظيمة الذى دأبت على مؤازرة ناديها بالوقوف بجانب الفريق خلال الفترة المقبلة لعوده الروح مره اخرى وتحسن النتائج ، كما قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان وقف جميع مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى.

أسدل الستار على مشوار الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى مع الدراويش بسبب سوء تراجع نتائج الدراويش فى عهده ، حيث قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسى "ديديه جوميز" المدير الفنى لفريق الكرة الأول والإكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق، جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادى دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة، وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الاراء توجيه الشكر للفرنسى مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة.

وكان المدرب الفرنسى يرتبط بتعاقد مع الفريق الأصفر انتهى فى 30 يونيو الماضى ولكن مجلس إدارة الإسماعيلى قرر استمراره لنهاية الموسم عقب توقف المسابقة فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا قبل أن يقرر رحيله لإنقاذ سفينة الدراويش.

تولى جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى 7 يناير الماضى، خلفآ للمدرب العام أدهم السلحدار الذي كان يتولي المهمة بشكل مؤقت ،حيث تمكن المدرب الفرنسي من الصعود بالإسماعيلى إلى دور قبل النهائى فى كأس البطولة العربية وقطع شوطآ للوصل الى النهائى، بعد الفوز على الرجاء المغربى ذهاباً بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف قبل أن يتم تأجيل لقاء العودة بسبب جائحة كورونا.

قاد جوميز الإسماعيلى فى 11 مباراة بواقع 8 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل الدراويش تحت قيادته 14 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً، كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16تحت قيادته.