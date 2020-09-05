شكرا لقرائتكم كشري : أفكر في الاستقالة بسبب أخطاء التحكيم وجمهور أسوان غاضب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

هدد أحمد كشري, المدير الفني لفريق أسوان ، بالاستقالة حال استمرار الأخطاء التحكمية، قائلا أفكر في الاستقالة بسبب أخطاء التحكيم وجمهور أسوان غاضب، وأبدى أحمد عبدالمنعم كشري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي أسوان، ‏غضبه الشديد من مستوى التحكيم خلال مباراة فريقه أمام سموحة، ‏بمنافسات الدوري الممتاز، والتي حسمها التعادل بنتيجة 3-3.‏

وأضاف المدير الفني لفريق أسوان فى تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة نادى الزمالك، مش عايز أكمل نفسي استقيل لو الامور هتستمر كده ، وجمهور أسوان غاضب من أخطاء الحكام المتكررة تجاه الفريق

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وواصل أحمد كشري تصريحاته قائلا تعرضنا لظلم شديد بعد طرد لاعبين من فريقي منهم محمد عبد المجيد صاحب الهاتريك اليوم أمام سموحة وبطل المباراة والامر يتكرر حيث يتم طرد لاعبين فى كل مباراة وفى هذه المباراة قمت بتغير 8 لاعبين مضيفا محمد عبدالمجيد مهاجم أسوان سجل هاتريك أمام سموحة، فكيف ‏يتعمد ضرب لاعب المنافس ومن ثم يحصل على بطاقة حمراء؟..وكان يجب على لجنة الحكام عدم اسناد المباراة لحكم من مدينة ‏الاسماعيلية من وجهة نظري، ففوز أسوان اليوم على سموحة كان ‏سيصعد به في الجدول ويتفوق على مركز الدراويش".‏

وتابع كشري حزين لما يحدث مع أسوان وضياع مجهودي ، وضربة الجزاء في نهاية المباراة أهدرت مجهودي ومجهود اللاعبين ، وفى النهاية الحكم هددنى بكتابة تقريري ضدي عشان بأقول حسبي الله ونعم الوكيل

وأتم تصريحاته:" أفكر في الاستقالة بسبب الأوضاع التحكيمية في ‏الدوري المصري واهدار مجهودي في كل مواجهة".‏