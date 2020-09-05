شكرا لقرائتكم جهاز الإسماعيلى يهدد المقصرين بالاستبعاد في المباريات المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد أحمد العجوز المدرب العام الجديد لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى ، القائم بأعمال مدير الكرة جلسات منفردة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران.

ويستضيف الدراويش منافسه نادى مصر الاثنين المقبل فى إطار الأسبوع الــ25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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الجلسة استهدفت اعادة الثقة من جديد للاعبين وبث الروح لديهم مع السعى نحو علاج أى أزمات لضمان استعادتهم لمستواهم المعهود وهو ما سينعكس على النتائج بشكل إيجابى.

جاء قرار مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، بقبول اعتذار الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة عن استكمال مهمتهما بالفريق الأول والتعاقد مع مدير فنى أجنبى ومدرب أحمال أجنبى ليسدل الستار على رحلتهما مع الدراويش، بعدما قادا السلحدار وأبو جريشة الإسماعيلى فى ثلاث مباريات منذ رحيل الفرنسى جوميز، وحقق الفريق فى المباراة الأولى الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف وخسر فى الثانية من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيراً خسر أمام مصر المقاصة برباعية مقابل هدف فى الجولة 24 للمسابقة .