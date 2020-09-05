شكرا لقرائتكم مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربى لمواجهة طنطا بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة طنطا المقرر لها عصر غداً الاحد على ستاد الاهلى والسلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث خاض الفريق مرانه الأخير على ستاد المصانع الحربية ثم أعلن مختار مختار قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلقاً للمبيت هناك استعداداً للقاء.

وضمت القائمة كل من : عامر عامر واحمد يحيى في حراسة المرمي ، باسم مرسي ، محمود البدري ، محمود عادل ، غنام محمد ، احمد شديد ، محمد رجب ، محمد عادل ، احمد عفيفي ، علاء سلامة ، عبد الرحمن شيكا ، احمد دويدار ، احمد صابر ، محمد بازوكا ، مصطفى الجمل ، امادو نياس ، محمد فييرا ، محمد شوقي غريب وخالد رمضان" وعقد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى جلسة مع لاعبيه على هامش المران طالبهم خلالها بمواجهة منافسهم طنطا بدون ضغوط حتى يستطيع الفريق انتزاع الفوز الثانى على التوالى والتقدم نحو منطقة الامان فى جدول المسابقة مشدداً أنه يثق فى قدراتهم وإمكانياتهم لتصحيح مسار الفريق لاسيما بعد الفوز على سموحة فى الجولة الاخيرة للدوري والاداء الجيد الذى قدمه الفريق والروح المعنوية العالية التى ظهرت على اللاعبين.

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وحقق فريق الإنتاج الحربى فوزا مهما وصعبا علي نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز أهداف الإنتاج الحربي غنام محمد في الدقيقة 30 ومحمد بازوكا في الدقيقة 89، بينما احرز هدف سموحة شريف رضا في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

وعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على مشاهدة مباريات طنطا منذ استئناف مسابقة الدوري الممتاز لاسيما المباراة الاخيرة مع الاتحاد السكندرى التى تعادل فيها الفريقين بهدف لكل فريق للتعرف على نقاط القوة والضعف لإبناء السيد البدوى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة ، وأدرك فريق طنطا تعادل ثمين مع الاتحاد السكندري بهدف في كل شبكة في المباراة التي جرت مساءالخميس على ملعب الدفاع الجوي لحساب الجولة 24 بالدوري ورغم سيطرة زعيم الثغر على مجريات اللقاء إلا أن أبناء المدرب أحمد سامي لم يستسلموا للأمر الواقع وسجلوا التعادل بمعرفة اللاعب أحمد سالم صافي وذلك في الدقيقة 64، وبعدها كان طنطا قريبًا من التسجيل وخطف الثاني بعد خطأ من جانب عماد السيد قبل أن ينقذ الدفاع المرمى من هدف محقق.