شكرا لقرائتكم بابا فاسيليو يطالب لاعبى دجلة بنسيان "هزيمة" الأهلى والتركيز لحصد نقاط الذئاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، بمستوى لاعبيه خلال مواجهة الأهلى أمس الجمعة، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون هدف، وتم إلغاء هدف للغزلان بعد رجوع الحكم جهاد جريشة لتقنية الفار.

وتحدث بابا فاسليو، مع لاعبيه وطالبهم بضرورة نسيان الهزيمة من الأهلى، خاصة وإنهم قدموا مستوى مميز طوال شوطى المباراة، وأن النتيجة لا تعكس الأداء، مشددًا على ضرورة التركيز فى المواجهة المقبلة أمام المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين، من أجل حصد الثلاث نقاط.

وكان محمد عبد الواحد، المدرب العام بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادي دجلة، أكد إن ناديه تعرض لظلم تحكيمى واضح خلال لقاءه أمام الأهلى، وقال عبد الواحد في تصريحات تليفزيونية: "أتظلمنا ظلم واضح أمام الجميع وجهاد جريشة ظلمنا وهو هيشوف الإعادة وهيحس بالذنب أنه ظلمنا".

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وتابع محمد عبد الواحد :"الأهلي لا يستحق الفوز في لقاء اليوم..الأهلي لا يستحق الفوز مطلقا ولا يحتاج لمجاملة جهاد جريشة فهو متصدر االدورى بفارق نقاط كبير ولكن نحن نحتاج تلك النقاط، جهاد جريشة لما يروح البيت ويشوف الإعادة هيحس أنه ظلمنا في لقاء اليوم وهيحس بالذنب".

وأضاف "مجلس ادارة دجلة سيحسم تقديم شكوى ونحن كجهاز فني مستاءين تماما من قرارات جهاد جريشة، وبالتأكيد سنقدم شكوى ضد جهاد جريشة اللى كان مستني أي حاجة علشان يحسبها للأهلي".

وواصل فريق الأهلي إنتصاراته المحلية ونجح في إغتيال "غزلان" فريق دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري، سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.