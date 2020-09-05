شكرا لقرائتكم الونش وعلى جبر يدخلان حسابات البدرى قبل معسكر المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الثنائى محمود الونش مدافع الزمالك ونظيره فى بيراميدز على جبر، دائرة اهتمامات المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى لتدعيم دفاعات الفراعنة فى المرحلة المقبلة، خاصة بعد ظهورهما بمستوى مميز فى مباريات الدورى بعد استئنافه عقب فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كما يتواجد فى الصورة أيضا محمود رزق مدافع الاتحاد السكندرى وإن كان عنصر الخبرة الدولية يرجح كافة الونش وعلى جبر فى الظهور فى معسكر المنتخب المقبل لمواجهتىّ توجو بتصفيات أمم افريقيا.

بينما تضاءلت فرص ياسر إبراهيم مدافع الأهلى فى الإنضمام لقائمة المنتخب فى المعسكر المقبل، فى ظل تراجع مستواه وعدم الحفاظ على مستواه عقب استئناف الدورى العام بعد التوقف.

من ناحية أخرى، طلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول من اتحاد الكرة إقامة مباراة توجو فى تصفيات أمم افريقيا باستاد القاهرة، بعدما أعلن الكاف إقامة مباراتىّ الفراعنة أمام توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.

فى السياق ذاته، تأكد إلغاء معسكر المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، فى شهر أكتوبر المقبل رغم اعتماد الكاف الأجندة الدولية للمنتخبات مؤخرا والتى تتضمن توقفا دوليا للفراعنة فى أكتوبر المقبل، ويأتى إلغاء المعسكر فى ظل رغبة البدرى فى خوض مباراة ودية خلال التوقف المقبل لتجربة اللاعبين حيث لم يتجمع لاعبو المنتخب منذ فترة طويلة .

وباءت محاولات المنتخب فى التوصل لاتفاق مع أحد المنتخبات الافريقية لخوض مباراة ودية فى القاهرة بالفشل، فى ظل ظروف الطيران الحالية وعدم عودة حركة الطيران للعمل بقوتها الكاملة، فضلا عن الاجراءات المتبعة للحد من فيروس كورونا وهو ما يصعب من إستقدام منتخب افريقى لمواجهته، بجانب صعوبة انضمام المحترفين فى شهر أكتوبر المقبل لنفس الأسباب.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المواعيد الجديدة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 وتصفيات كأس العالم 2022 بعدما توقفت مسابقات الكاف فترة طويلة بعد تفشي فيروس كورونا الذى تسبب فى إيقاف كل البطولات خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2020، حيث ستعود مسابقات المنتخبات مجددا فى نوفمبر المقبل، وفقا للخطاب الذى أرسله الكاف إلى كل الاتحادات الأعضاء.

وجاءت المواعيد الجديدة كالتالي:

من 5 إلى 13 أكتوبر 2020.. مباريات ودية بحد أقصى مباراتين تحدد بمعرفة كل اتحاد

Advertisements

من 9 إلى 17 نوفمبر 2020.. مباراتا الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا

من 22 إلى 30 مارس 2021 مباراتا الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات أمم أفريقيا

وبالنسبة لتصفيات كأس العالم 2022 فستكون فى المواعيد التالية..

من 31 مايو إلى 15 يونيو 2021.. الجولتان الأولى والثانية لتصفيات المونديال

من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021 الجولتان الثالثة والرابعة لتصفيات المونديال

من 4 إلى 12 أكتوبر 2021.. الجولتان الخامسة والسادسة لتصفيات المونديال

من 8 إلى 16 نوفمبر 2021.. المباريات الفاصلة للتأهل المباشر إلى كأس العالم.