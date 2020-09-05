شكرا لقرائتكم إنفوجراف.. تعرف على المجموعات الثمانية بكأس العالم لكرة اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار مسئولو المنتخب المصرى لكرة اليد الوقوع فى المجموعة السابعة بكأس العالم المقرر إقامتها بالقاهرة يناير عام 2021 بصحبة السويد والتشيك وامريكا الجنوبية .



مجموعة مصر

وتقام مباريات كل مجموعة من المجموعات الثمانية بنظام الدوري من دور واحد، حيث يلعب كل منتخب ثلاثة مباريات يصعد من كل مجموعة ثلاثة منتخبات إلي الدور الثاني وعددهم 32 منتخبا بعدها سيتم دمج المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين الأولي مع الثانية في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات في المجموعة الأولي وكذلك الثالثة مع الرابعة في المجموعة الثانية وبنفس الطريقة المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعة الخامسة مع المنتخبات الثلاثة الأولي من السادسة في المجموعة الثالثة والطريقة نفسها في المجموعة الرابعة التي تضم المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين السابعة والثامنة في مجموعة أخيرة وهي المجموعة الرابعة ليصبح لدينا 4 مجموعات كل مجموعة تضم 6 منتخبات تقام مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد ولن تلعب الفرق التي صعدت من كل مجموعة ضد بعضها مرة أخري فعلي سبيل المثال إذا صعدت مصر من المجموعة الثالثة افتراضا مع منتخبات السويد وفرنسا ستنضم مع المنتخبات الأولي الثلاثة من المجموعة الرابعة وليكن فرضا كل من أسبانيا وسلوفينيا والجزائر لتكون مجموعة واحدة من 6 منتخبات ، ستتجنب مصر مواجهة السويد وفرنسا مرة أخري في الدور الثاني وستلعب فقط 3 مباريات أمام الدول الصاعدة من المجموعة الرابعة.



مجموعات اليد

المجموعة الأولى



الرأس الأخضر

أوروجواى

ألمانيا

المجر

المجموعة الثانية



بولندا

البرازيل

إسبانيا

تونس

المجموعة الثالثة



أنجولا

اليابان

كرواتيا

قطر

المجموعة الرابعة

الكونغو الديمقراطية

البحرين

الدنمارك

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الأرجنتين

المجموعة الخامسة



منتخب من أمريكا الشمالية لم يحدد بعد

فرنسا

النرويج

النمسا

المجموعة السادسة



المغرب

أيسلندا

البرتغال

الجزائر

المجموعة السابعة



جمهورية تشيك

منتخب من أمريكا الجنوبية لم يحدد بعد

السويد

مصر

المجموعة الثامنة



روسيا

كوريا

سلوفينيا

بيلاروسيا