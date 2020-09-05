شكرا لقرائتكم المشرف على أسوان: الجبلاية عينت لنا حكم من الإسماعيلية لتمنعنا من تخطى الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن غضبه الشديد من الظلم التحكيمى الذى تعرض له فريقه خلال مباراته أمام سموحة فى الجولة 25 والتى انتهت بالتعادل 3/3، وقال أمين: اعترضنا من الأمس على وجود حكم من الاسماعيلية لمباراة اليوم، خاصة أن الاسماعيلى تلقى هزيمة كبيرة بالأمس أمام المقاصة، واذا فوزنا اليوم كنا سنتخطى الاسماعيلى فى الجدول، ومع ذلك أصر الاتحاد على تعيين حكم من مدينة الاسماعيلية لمباراتنا مع سموحة.

واصل: كل اعتراضنا كان على هذا الأمر، الحكم كان لازم يعمل كده فى آخر دقيقة ولو أنهى المباراة بالفوز كنا سنتخطى الاسماعيلى وكان سيدخل فى حسبة الهبوط.

استكمل: وافقنا على لعب الدرى لتسير المنظومة من جديد ولكن لا نطلب أكثر من حقنا، وافقنا على اللعب بالقاهرة لعدم انتظام الطيران الداخلى، ولكن لا تدخولنا فى حسبة سيئة نريد حقنا فقط.

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وتعادل فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى، مع ضيفه سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق، فى لقاء الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، والذى أقيم على ملعب اتحاد الشرطة، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابى 2/2، قبل أن يسجل محمد عبد المجيد مهاجم أسوان هدف لفوز لزهرة الجنوب والثالث له فى اللقاء، وفى الدقيقة الأخيرة تعادل ناصر ماهر لسموحة من ركلة جزاء أيضاً.

وكان الشوط الأول قد انتهى، بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، حيث تقدم أبناء الجنوب أولا فى الدقيقة العاشرة عن طريق محمد عبد المجيد، قبل أن يتعادل سموحة عبر ديريك نيسيبامبى، ثم أحرز صلاح محسن هدف التقدم فى الدقيقة 35، وتعادل محمد عبد المجيد مرة أخرى لأسوان فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد أسوان إلى النقطة 25 فى المركز الـ 15، كما ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة 32 فى المركز السادس.