شكرا لقرائتكم غياب رونالدو عن مواجهة البرتغال وكرواتيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استبعد كريستيانو رونالدو من تشكيلة البرتغال التي تواجه كرواتيا في دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم اليوم السبت بعد إصابته بعدوى في أحد أصابع القدم.
ولم يكن رونالدو، الذي شارك في 164 مباراة دولية ويبتعد بهدف واحد عن أن يصبح ثاني لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف على المستوى الدولي، في التشكيلة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
(اليويفا).
وقال فرناندو سانتوس مدرب البرتغال أمس الجمعة إن رونالدو (35 عاما) أصيب بالعدوى الأسبوع الماضي وأن أحد أصابع قدمه يبدو وكأنه تعرض إلى لسعة نحلة. وستكون مباراة البرتغال التالية خارج أرضها ضد السويد يوم الثلاثاء. وهذه أول مباراة للبرتغال يغيب عنها رونالدو منذ التعادل 1-1 مع بولندا في نوفمبر 2018.
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