«كاف» يهدد الرجاء والوداد المغربيين بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

أفادت وسائل إعلامية بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وجه تهديداً لناديي الرجاء والوداد المغربيين، بالحرمان من المشاركة في مختلف المسابقات الإفريقية خلال المواسم المقبلة.
وذكر موقع le360"" المغربي، في تقرير له اليوم السبت، أن "الكاف" هدد الناديين المغربيين بالاستبعاد حال عدم التزامهما بتسديد المستحقات المالية الخاصة بالعديد من اللاعبين والمدربين الذين لهم ملفات بلجنة المنازعات التابعة للاتحاد المغربي و“الفيفا“ أو المحكمة الرياضية الدولية ”كاس“.
وأشار الموقع إلى أن الاتحاد الإفريقي يضع شرطاً بضرورة حصول كل ناد على الرخصة الاحترافية، ومن بين أهم بنودها "عدم التعثر المالي بخصوص المستحقات."
وأضاف أن الكاف طالب بشكل رسمي إمداده بالمعلومات عن ديون ناديي الوداد والرجاء المغربيين، ونزاعاتهما مع بعض اللاعبين والمدربين، بسبب مستحقات المالية العالقة في ذمة الناديين.
وأشار الموقع إلى أن لجنة المسابقات بالكاف هددت الأندية بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية خلال الموسم الرياضي المقبل، حال عدم الالتزام بسداد مستحقات لاعبيها وكذلك مدربيها.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك المصريين مع الوداد المغربي والرجاء على الترتيب، يوميّ 25 و26 من سبتمبر المقلبين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
جدير بالذكر أن فريق الوداد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المغربي هذا الموسم برصيد 40 نقطة، خلف فريقي الرجاء المتصدر برصيد 45 نقطة ومولودية وجدة الوصيف برصيد 41 نقطة.
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