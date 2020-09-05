في حضور رئيس الوزراء.. رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يصدم الجميع: مبارك طلب مني تسهيل فوز فرنسا على المنتخب المصري

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حسن مصطفى، عن مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك خلال حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال "2021 مصر".

وقال حسن مصطفى، في كلمته التي ألقاها أثناء الحفل، إن الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك طلب منه تسهيل فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المصري في مونديال اليد عام 2001.

وقال مصطفى: "الرئيس حسني مبارك طلب تسهيل فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المصري فى نصف نهائي مونديال اليد 2001، نظرًا للعلاقة الجيدة التى تربط بين الرئيس المصرى بجاك شيراك رئيس فرنسا فى ذاك الوقت”.

يشار إلى أن حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد أقيم بمنطقة الأهرامات، اليوم السبت، وقدمه الثلاثي: الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم، وأحياه الموسيقار عمر خيرت.