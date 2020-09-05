مصر تختار طريقها في المونديال.. تعرف على نتائج قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021

انتهت منذ قليل قرعة كأس العالم لكرة اليد، والتي أقيمت تحت سفح الأهرامات، بحضور رئيس الوزراء و17 وزيراً من الحكومة، والتي من المقرر إقامتها بالقاهرة خلال يناير من العام المقبل .
وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني المصري في المجموعة السابعة، بجانب منتخبات السويد والتشيك وإحدى منتخبات أمريكا الجنوبية التي ستحدد عن طريق الملحق.
وجاءت باقي المجموعات على النحو التالى:
المجموعة الأولى
الرأس الأخضر - أوروجواي - ألمانيا - المجر
المجموعة الثانية
بولندا - البرازيل - أسبانيا - تونس
المجموعة الثالثة
أنجولا - اليابان - كرواتيا - قطر
المجموعة الرابعة
الكونغو الديمقراطية - البحرين - الدنمارك - الأرجنتين
المجموعة الخامسة
منتخب من أمريكا الشمالية يحدد لاحقا - فرنسا - النرويج - النمسا
المجموعة السادسة
المغرب - أيسلندا - البرتغال - الجزائر
المجموعة السابعة
التشيك - منتخب من أمريكا الجنوبية يحدد لاحقاً - السويد - مصر
المجموعة الثامنة
روسيا - كوريا - سلوفينيا - بيلاروسيا
يشار إلى أن هذه هي أول نسخة تضم 32 فريقاً بدلاً من 24 لأول مرة في التاريخ ، وتقام منافساتها على 4 صالات وهي: الصالة الكبري باستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وبرج العرب والصالة الجديدة في 6 أكتوبر.
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