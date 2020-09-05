طواف فرنسا: بيترز يفرض التفوق الفرنسي في المرحلة الثامنة

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لودنفياي: أحرز الفرنسي نان بيترز السبت المرحلة الثامنة، بين كازير-سور-غارون ولودونفياي في بيرينيه، من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، مقابل احتفاظ البريطاني آدم ياتيس (فريق ميتشيلتون) بالقميص الاصفر.

وحقق بيترز (26 عاما) ثاني انتصار لدراج فرنسي في النسخة الحالية للطواف الفرنسي، بعد مواطنه جوليان ألافيليب الذي فرض نفسه في المرحلة الثانية.

واجتاز بيترز الذي سبق له أن سجل اسرع توقيت خلال إحدى المراحل الجبلية في سباق جيرو الإيطالي، مسافة 141 كيلومترا متقدما بفارق 47 ثانية عن اللاتفي توم سكوجينز والاسباني كارلوس فيرونا، أمام ناظري رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس.

ونجح الفرنسي الذي يدافع عن ألوان فريق "آيه جي2 آر"، في الإفلات من أقرب مطارديه بعدما ضغط بقوة قبل تسعة كيلومترات من أعلى مرفأ باليس، ليعود ويتقدم على الروسي إيلنور زاكارين في المقاطع المنحدرة.

وعلق بيترز على فوزه قائلا "قلت لنفسي: عليك أن تؤمن، عليك أن تؤمن، عليك أن تؤمن".

في المقابل عانى يايتس للوصول إلى خط النهاية، إلا انه حافظ على صدارة الترتيب العام الموقت للدراجين بالرغم من تأخره بفارق حوالي 40 ثانية عن وصيفه في الترتيب السلوفيني بريموز روغليتش، في وقت خسر بينو حوالي 20 دقيقة ما ابعده عن دائرة الدراجين المرشحين للفوز بلقب الطواف الفرنسي.

ترتيب الدراجين الخمسة الاوائل في المرحلة الثامنة:

1- الفرنسي نان بيترز 4:02,12 ساعات

2- اللاتفي توم سكوجينز بفارق 47 ثانية

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3- الاسباني كارلوس فيرونا بفارق 47 ث

4- الروسي إيلنور زاكارين بفارق 1,09 دقيقة

5- الاميركي نيلسون باوليس بفارق 1,41 د

الترتيب العام للخمسة الاوائل:

1- البريطاني آدم يايتس 34:44,52 ساعة

2- السلوفيني بريموز روغليتش بفارق 3 ثوان

3- الفرنسي غيوم مارتان بفارق 9 ث

4- الفرنسي رومين باردي بفارق 11 ث

5- الكولومبي إيغان برنال بفارق 13 ث