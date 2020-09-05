مدرب منتخب اليد: سيكون لمصر شأن آخر بعد 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، المدير الفني لمنتخب مصر، عن القرعة التي أسفرت عن اختيار منتخب مصر للمجموعة السابعة في مونديال اليد 2021.

واختار المنتخب المصري، صاحب الأرض، اللعب في المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات السويد وجمهورية التشيك، بجانب المنتخب المنتظر تأهله من أمريكا الجنوبية والوسطى.

وقال جارسيا، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت": "اخترنا المجموعة السابعة لأن نملك معلومات كثيرة عن الفرق التي سنواجهها، ونرى أن تلك المجموعة هي الأفضل لنا".

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وأضاف: "نعرف أن هناك منتخب غير معروف، لكننا سننتظر المباريات التأهيلية لمعرفة المنتخب متأهل من ملحق أمريكا الجنوبية في نوفمبر، ويعد تشيلي الأقرب للتأهل وسيكون منتخبا جيدا لنا".

وأكمل: "علينا أن نقاتل للوصول إلى المراحل المتقدمة في البطولة، لدينا 6 مباريات في الدور التمهيدي والدور الرئيسي للمسابقة، وعلينا أن نفوز في خمسة".

وأتم قائلا: "سعيد جدا للتحسن الذي يطرأ على الفريق، وقلت هذا لرئيس اتحاد اليد، هذا الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين والشباب، وخلال سنتين أو ثلاثة سيكون لمنتخب مصر شأن آخر".