تقارير مغربية: كاف يهدد الوداد والرجاء بالحرمان من المشاركة بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

ذكرت تقارير صحفية مغربية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" هدد الوداد البيضاوي المغربي، وجاره الرجاء بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا على خلفية عدم دفع مستحقات لاعبين ومدربين صدرت قرارات بشأنهم.

وقال موقع "لو 360 سبور" المغربي أن كاف هدد حرمان الرجاء والوداد، بالحرمان من المشاركة بالبطولات الأفريقية، في حال عدم التزامهما بتسديد مستحقات اللاعبين والمدربين، الذين لهم ملفات بلجنة المنازعات التابعة للاتحاد المغربي والفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية.

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وبحسب المصدر ذاته، هددت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الافريقي جميع الأندية بالحرمان من التواجد في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية خلال الموسم الرياضي الكروي المقبل، في حال عدم الالتزام بسداد مستحقات لاعبيها وكذلك مدربيها.

وطلب "الكاف" من الجهات المختصة مده بمعلومات عن ديون الوداد والرجاء، ونزاعاتهما مع بعض اللاعبين والمدربين، بسبب مستحقات المالية المتأخرة لصالح عناصر سابقة داخل الفريقين.

ويضع الاتحاد الإفريقي شرطًا بضرورة حصول كل ناد على الرخصة الاحترافية، ومن بين أهم بنودها عدم التعثر المالي بخصوص المستحقات.