أحمد الأحمر: نسعى لتحقيق أفضل إنجاز في بطولة العالم لكرة اليد 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد أحمد الأحمر، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أن الجيل الحالي للمنتخب الوطني عازم على تحقيق أفضل نتيجة خلال المشاركة في بطولة العالم المقرر لها 2021.
وقال الأحمر في تصريحات خلال حفل سحب قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2021:" إن شاء الله يكون الجميع في منتخب مصر على قدر المسؤولية"
وأضاف، أنه يتمنى استمرار مصر في ضخ المواهب في كرة اليد، مشيرا إلى انه يأمل في الحصول على الدعم الكافي من الجماهير المصرية.
وتابع:" هنعمل اللي علينا، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا لاسعاد الشعب المصري".
وعن سبب تفضيل ممارسة لعبة كر اليد بدلا من كرة القدم، أشار الأحمر إلى أنه في البداية مارس الاثنين معا، لكن بعد رؤية حب الناس لوالده قرر أن يركز مع كرة اليد فقط.
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