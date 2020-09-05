مشاركة مصرية كاملة.. تريزيجيه يصنع في فوز أستون فيلا أمام آرسنال وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق أستون فيلا فوزًا على منافسه آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين وديًا، في اللقاء الذي أقيم عل ملعب "الامارات" ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد (2020 - 2021).

المباراة شهدت مشاركة مصرية كاملة من خلال ظهور ثنائي أستون فيلا أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، في المقابل لعب محمد النني متوسط ميدان آرسنال في اللقاء.

واستطاع "تريزيجيه" أن يصنع هدفًا في فوز فريقه أستون فيلا ليحقق الأخير فوزًا معنويًا قبل عودة بريميرليج مجددًا.

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ومن المقرر أن يلعب آرسنال في الجولة الافتتاحية أمام فولهام يوم السبت المقبل، في المقابل كان من المقرر أن يواجه أستون فيلا منافسه مانشستر سيتي قبل أن تتأجل المباراة نظرًا لمشاركة "السيتيزنز" في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان آرسنال أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بعد الحصول على 56 نقطة، في المقابل ظّل أستون فيلا ضمن أندية بريميرليج بصعوبة من خلال الحصول على المركز السابع عشر برصيد 35 نقطة.

جدير بالذكر أن آرسنال افتتح الموسم رسميًا من خلال مواجهة ليفربول في كأس الدرع الخيرية ليحسم "الجانرز" اللقب لصالحه بالفوز بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية المباراة في التوقيت الأصلي بنتيجة (1-1).