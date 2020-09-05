بالفيديو.. الكشف عن تميمة بطولة العالم لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: كشفت اللجنة المنظمة عن تميمة كأس العالم 2021 التي تستضيفها مص خلال شهر يناير المقبل. وظهرت التميمة برأس "حورس"، رمز القوة والعدل عند القدماء المصريين. Advertisements وحرص الحضور على التقاط صور تذكارية مع تميمة كأس العالم خلال حفل القرعة المقام تحت سفح الأهرامات. وتشهد بطولة العالم مشاركة 32 فريقًا لأول مرة، وسيتم تقسيمهم على ثماني مجموعات خلال الدور التمهيدي للبطولة. ومن المقرر أن يتم سحب قرعة منتخبات التصنيف الرابع أولًا، ثم الثالث والأول على الترتيب، ومن ثم يختار ممثل منتخب مصر مجموعته؛ ليكتمل بعدها سحب منتخبات التصنيف الثاني.

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