خاص| المقاصة يرد.. هل حدد مطالب مادية من بيع محمد إبراهيم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف عصام سراج مدير لجنة التعاقدات بنادي مصر المقاصة، أن ناديه لم يحدد سعرًا معينًا حول رحيل لاعب الفريق محمد إبراهيم.

وسبق وأن كشف النادي الفيومي عبر مدير الكرة وليد هويدي، أن صاحب الـ28 عامًا لديه عرض من جانب الأهلي وبيراميدز.

وأضاف سراج في تصريحات عبر "الخليج 365" مساء السبت: "لم نحدد سعرًا معينًا لبيع محمد إبراهيم".

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وعن موقف النادي الفيومي من بيع اللاعب، قال: "لا نمانع رحيل في محمد إبراهيم، لكن أتمنى عدم تشتيت ذهن اللاعب في الفترة الحالية بعد وصوله لمستوى مميز".

وكان محمد مجد المشرف العام على فريق الكرة في مصر المقاصة كشف في تصريحات عبر "الخليج 365" أن رحيل محمد إبراهيم وارد.

وشهدت الفترة الماضية تألق من محمد إبراهيم بعدما سجل 5 أهداف لمصر المقاصة في آخر 7 مباريات بمسابقة دوري we المصري.

جدير بالذكر أن محمد إبراهيم انتقل من الزمالك إلى مصر المقاصة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ووقّع على عقد يربطه بالنادي الفيومي حتى صيف 2021.