دوري الأمم.. ستيرلينج يقود إنجلترا لفوز مثير على أيسلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - ريكيافيك - (د ب أ):

اقتنص منتخب إنجلترا فوزا مثيرا من ملعب مضيفه منتخب ايسلندا 1 /صفر اليوم السبت في الجولة الأولى من مباريات المستوى الثاني للمجموعة الأولى لبطولة دوري الأمم الأوروبي.

وكانت المباراة تتجه للانتهاء بالتعادل السلبي لكن منتخب إنجلترا حصل على ضربة جزاء في الثواني الأخيرة، تزامنت مع طرد لاعب ايسلندا سفيرير إنجاسون، ليسجل منها رحيم ستيرلينج هدف الفوز القاتل.

وأكمل منتخب إنجلترا أيضا بعشرة لاعبين لطرد كايل ووكر في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

وحصد منتخب إنجلترا نقاط مباراته الأولى ليتصدر مجموعته بثلاث نقاط قبل انتهاء الجولة الأولى من المسابقة.